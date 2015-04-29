عروض مذهلة للمكياج من ديور Diorshow

منذ أن بدأ عرض ديور "Diorshow" الحافل بأعماله الرائعة لأول مرة في سنة 2002, فإن مختبرات ديور قد استوحت أفكارها من الأدوات و التقنيات التي يستخدمها فنانو المكياج الموجودون فيما وراء الكواليس فحولتها إلى منتجاتٍ حازت على نتائج احترافية باهرة لدرجة أن كل امرأةٍ كان بإمكانها أن تستعملها.

و في سنة 2015 يعيد ديور تصميم عروضه "Diorshow" كي يُغنِيْها بماركةٍ تجارية لها قدراتٌ جديدة, و ها هي قد استوحت أفكارها الفنية من المكياج الذي يتم القيام به فيما وراء الكواليس و القائلة بأنها تترك أثرا يجعل الأهداب أكثر اتساعا.

تركيبة غنية بأليافٍ دقيقة للغاية و هي تترك أثرا يمنح الأهداب اتساعا أكبر

تترك تركيبة Diorshow الجديدة, ظاهريا, انطباعا بأنها قد أضافت للعين المزيد من الأهداب و يقوم محترفو المكياج في عملهم وراء الكواليس باستخدامها. و لكونها قد تم تزويدها بألياف دقيقة للغاية و فريدة من نوعها و ذات حجم متوسط و شكلٍ منحنٍ تماما فإنها تتلاءم مع الفراغات الموجودة بين الأهداب لتجعل طرفها أكثر كثافة من دون أن تترك انطباعا بأنها قد تجمعت مع بعضها. و تكتسب العينان بذلك حجما و قوة يناسباكِ بالفعل. فتركيبتها الشمعية المتناسقة للغاية تغلف أهدابكِ مرة تلو الأخرى لتصبح بالحجم الذي تريدينه.

و من أجل تحسين وضعك للمسكرة و لكي تمنحكِ اعتناءً أكبر لأهدابكِ و ذلك كنتيجةٍ لأفضل مكياج ممكن, فلقد تم تزويد تركيبة "Diorshow" بمحتوىً وقائي: و هو مادة الـ SERICIN. و تُعتبر مادة الـ Sericin هذه عبارةً عن بروتين حريري معزولٍ يعمل كمنشطٍ للأهداب. و ما أن تقومي بوضع المسكرة فإن مادة الـ Sericin ستساعدك على خلقِ طبقة تقوم بحماية أهدابك فتمنحها النعومة و ستؤمّن المسكرة القدرةَ على الذهاب بشكل مستقيم على طول الأهداب. و مرة بعد مرة, فإن أثرها الذي تتركه من خلال اعتناءها بالأهداب سيساعد على جعلها ملساء فتبدو بحجم أكبر و بطلاء و تغطية أروع.

مسكرةٌ ثورية، فهي تحتوي على نظامٍ يمنع التجفاف و لقد سُجّل ببراءة اختراعٍ تحت اسم "Air-LockTM".

تُعتبر التركيبة التي تصبح جافة مع الوقت السبب الأساسي في استياء المرأة من المسكرة التي تستعملها, لذا اقترح ديور تصميما ثوريا بإمكانه أن يجعل هذه التركيبة نضرة.

و لقد عرّف لنا ديور سببين أساسيين لهذا التجفاف و هما:

1- الظاهرة الطبيعية التي تسمح للهواء بالدخول إلى الزجاجة في كل مرة يتم فتحها,

2- و ظاهرة ميكانيكية, و هي أنه في كل مرة يتم فيها إخراج الفرشاة من الزجاجة فإن كميةً قليلة من محتواها تخرج معها و تسد عنقها فتجعل من الصعب اغلاق الغطاء بإحكام.

و لمعالجة هذه المشكلة, ابتدع ديور نظاما جديدا لزجاجة المسكرة و أطلق عليه اسم: نظام "Air-LockTM" الاستثنائي. فهو عبارة عن أداةٍ تقوم بالمسح و لها حافة أطول و أعرض و يوجد على رأسها صمام. و لقد تم تسجيلها ببراءة اختراع.

1- الحافة: و هي منطقة حبس السائل لذا فهي تؤّمن لكِ اغلاقا مثاليا للمسكرة. و تمنع القطعة المسؤولة فيها عن عملية المسح, و التي تعتبر أكبر بمرتين من أي قطعة مسح في مسكرة كلاسيكية أخرى, خروج المسكرة و توقف تجمعها في عنقها لأن ذلك يسد مكان الاغلاق فيها و يضر بقدرتها على الإمساك بالسوائل مما يؤثر على نضارة تركيبتها.

2- الصمام: هو عبارةٌ عن حاجز يحدُ من دخول الهواء فتبقى تركيبة المسكرة نضرة دائما. و هو يعمل كغطاء وقائي ليوقف الهواء من الدخول فلا يلامس محتواها في كل مرة تقومين بفتح غطاءها.

فرشاة "Diorshow" و أصولها الاسطورية

كان بإمكان فناني المكياج قبل "Diorshow" الحصول على حجم رائع للأهداب بفضل فرشاةٍ كفرشاةِ الأسنان. لكن Diorshow الذي استوحى هذه الفكرة من خبراءه قد صمم فرشاةً لتصبح الأداة الخبيرة و الصديق الأمثل لملايين النساء.

و عندما طرحها في الأسواق, شكّل حجمها الـ "XXL" مفاجأة مذهلة في عالم المكياج البديع و التقليدي, و منذ ذلك الوقت, لم تتغير فعاليتها أبدا. فشكلها الدائري و النبيل و حجمها الكبير أكثر من غيرها يُعتبر معجزة في التصنيع. و تمنحكِ حركاتها المتعرجة التي تقوم بها مكياجا فوريا يمكن تعديله حسب رغبتكِ ليصبح رائعا بعد أن كان طبيعيا.

إن فرشاة Diorshow الاسطورية تكشف لك اليوم عن قدراتها الجديدة بعد أن تم تزويد تركيبتها بألياف دقيقة للغاية.