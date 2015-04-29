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كوني جريئة مثل Julia في مجموعة Mac

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كوني جريئة مثل Julia في مجموعة Mac كوني جريئة مثل Julia في مجموعة Mac

الثلاثاء 28-04-2015 18:27

كعادتها، أطلقت ماك مجموعة مكياج جديدة للمرأة العصريّة والجريئة. فاطلقي العنان لجمالك وتحرّري من القيود .
سواء كان جريئاً واستثنائياً أومتزناً بأسلوب كلاسيكي، فإن منهج جوليا بيتيت فائق الجرأة بالنسبة للأسلوب وفن الماكياج قد حولها إلى واحدة من صاحبات المدونات الخاصة بأساليب الحياة الأكثر احتراماً وتأثيراً في جنوب أمريكا، ورمزاً جمالياً يحتفظ بمكانته. في تعاونها مع ماك الذي سُمي باسمها، فإنها تقدم المرأة الاستثنائية مع منظر ساوباولو الطبيعي المدني الخيالي بألوان ملفوحة بالشمس جاهزة لتكشف عن مفاجأتك البرازيلية الداخلية.

تعرفي على مجموعة ماك الجديدة :

LUSTRE DROPS
PINK REBEL وردي مزرق مع لؤلؤ ذهبي
PREP + PRIME POWDER
PREP + PRIME TRANSPARENT
FINISHING POWDER PRESSED
POWDER BLUSH
LINDA برونزي وردي ناعم

ظلال العيون 
MORGANITE EYE SHADOW X 2
SUNSTONED شمبين وردي ناعم (lustre)
CHOCO CAKE شوكولا داكنة (matte)
SAGU EYE SHADOW X 2
DRUZY أرجواني موف متسخ (lustre) / BLACK PLUM خوخي مسود غامق (مت)
MOVING SAND EYE SHADOW X 2
MUMU بني طبيعي ناعم (matte)
NOITE أسود مع لؤلؤ (lustre)

أحمر الشفاه
BOCA طبيعي وردي ناعم (satin)
PETITE RED كريمي توتي (satin)
AÇAI بنفسجي غامق (matte)

ملمع الشفاه
PURPURINE بريق دراقي
شفاف مع لؤلؤ ذهبي ووردي
LIQUIDLAST LINER
WET ROAD أسود مع لؤلؤ

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سيدتي