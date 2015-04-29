كوني جريئة مثل Julia في مجموعة Mac

كعادتها، أطلقت ماك مجموعة مكياج جديدة للمرأة العصريّة والجريئة. فاطلقي العنان لجمالك وتحرّري من القيود .

سواء كان جريئاً واستثنائياً أومتزناً بأسلوب كلاسيكي، فإن منهج جوليا بيتيت فائق الجرأة بالنسبة للأسلوب وفن الماكياج قد حولها إلى واحدة من صاحبات المدونات الخاصة بأساليب الحياة الأكثر احتراماً وتأثيراً في جنوب أمريكا، ورمزاً جمالياً يحتفظ بمكانته. في تعاونها مع ماك الذي سُمي باسمها، فإنها تقدم المرأة الاستثنائية مع منظر ساوباولو الطبيعي المدني الخيالي بألوان ملفوحة بالشمس جاهزة لتكشف عن مفاجأتك البرازيلية الداخلية.

تعرفي على مجموعة ماك الجديدة :

LUSTRE DROPS

PINK REBEL وردي مزرق مع لؤلؤ ذهبي

PREP + PRIME POWDER

PREP + PRIME TRANSPARENT

FINISHING POWDER PRESSED

POWDER BLUSH

LINDA برونزي وردي ناعم

ظلال العيون

MORGANITE EYE SHADOW X 2

SUNSTONED شمبين وردي ناعم (lustre)

CHOCO CAKE شوكولا داكنة (matte)

SAGU EYE SHADOW X 2

DRUZY أرجواني موف متسخ (lustre) / BLACK PLUM خوخي مسود غامق (مت)

MOVING SAND EYE SHADOW X 2

MUMU بني طبيعي ناعم (matte)

NOITE أسود مع لؤلؤ (lustre)

أحمر الشفاه

BOCA طبيعي وردي ناعم (satin)

PETITE RED كريمي توتي (satin)

AÇAI بنفسجي غامق (matte)

ملمع الشفاه

PURPURINE بريق دراقي

شفاف مع لؤلؤ ذهبي ووردي

LIQUIDLAST LINER

WET ROAD أسود مع لؤلؤ