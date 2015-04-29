رئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان يتجولان فى الشارع قبل ساعات من زيارة السيسى

قبل ساعات من وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا، قام الرئيس القبرصى نيكوس أنا ستاسيادس بصحبة رئيس الوزراء اليونانى اليكسيس تسيبراس سيرا على الأقدام بشوارع وسط المدينة، وقاموا خلالها بمصافحة المواطنين وأفراد من الجالية اليونانية الموجودة بقبرص فى إشارة للحدث الذى ستكون على موعده قبرص بعد ساعات لإعلان قمة ثلاثية بين الرئيس المصرى ورئيس وزراء اليونان والرئيس القبرصى.

رافق الرئيس القبرصى ورئيس وزراء اليونان خلال الجولة مجموعة من الحرس الشخصى للزعيمين، وحرص مجموعة من المواطنين على التقاط الصور معهم قبل دخولهم إلى أحد مطاعم وسط المدينة لتناول وجبة العشاء.

وفسر بعض أعضاء الجاليات العربية والأوروبية الجولة الحرة التى قام بها الزعيمان بأنها دعاية للسياحة القبرصية بشكل عام وللقمة الثلاثية المرتقبة غدا بشكل خاص.

وكان رئيس الوزراء اليونانى اليكسيس تيبسراس قد وصل إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا مساء اليوم استعدادا للمشاركة بالقمة الثلاثية المصرية القبرصية اليونانية المرتقبة غدا.

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