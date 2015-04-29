فاروق الباز: المؤسسات الحكومية ترهلت بسبب "كله تمام يا فندم"

قال العالم المصرى الدكتور فاروق الباز عضو الهيئة الاستشارية لرئاسة الجمهورية، إن المؤسسات الحكومية فى مصر ترهلت بسبب الإهمال فى الفترة الماضية، مضيفا أن مسئول حكومى يعلق دائما على حال العمل بموقعه: "كله ماشى تمام التمام يا فندم"، مشيراً إلى أن ذلك غير مقبول كون هناك عقبات تواجه أى عمل، إلى جانب ضرورة العمل على الابتكار والتطور الذى يعد سبيل الوصول للتقدم والنجاح.

وأضاف "الباز" خلال حواره ببرنامج "البيت بيتك" الذى يقدمه الإعلاميان إنجى أنور ورامى رضوان عبر فضائية "ten"، أنه تقابل مع الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك مرة واحدة خلال 30 عاما، بينما تقابل مع الرئيس عبد الفتاح السيسى 6 مرات حتى الآن، مشيراً إلى أن القيادة السياسية مهتمة جداً بتطوير البلاد والسماع لكل الأفكار والمشروعات التى ترمى فى هذا الاتجاه.

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