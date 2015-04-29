بالفيديو.. فاروق الباز يقلد شخصية "السادات" على الهواء بـ"ten"

فى موقف طريف أقدم العالم المصرى الدكتور فاروق الباز عضو الهيئة الاستشارية لرئاسة الجمهورية، على تقليد الزعيم الراحل محمد أنور السادات خلال حواره ببرنامج "البيت بيتك" الذى يقدمه الإعلاميان إنجى أنور ورامى رضوان عبر فضائية "ten"، مؤكداً أنه شخصية كانت دائماً تهتم الفكر الذى يهدف إلى تطوير البلاد.

واستطرد ضاحكاً :" الرئيس السادات كان عنده مبادرة رهيبة وأنا شفتوا وهو بيقعد مع وزراء فى حضورى وبعدين الوزراء يقلوا يا فندم أحنا مش هنقدر نعمل الحكاية دى، فيرد قائلاً الله حضرتك بتقلى انا عاوز امشى من هنا إلى هنا والسكة دى مسدودة ".

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