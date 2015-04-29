السفير الأمريكى: لا نمانع الحديث مع الجماعات التى لا تنتهج العنف

أكد ستيفن بيكروفت، السفير الأمريكى بالقاهرة، أن مصر لديها الإمكانيات اللازمة لمواجهة الإرهاب، مؤكدًا أن المنطقة كلها تواجه تحديات أمنية منها بيت المقدس فى سيناء وبوكو حرام فى نيجيريا، بالإضافة إلى سوريا وليبيا، وحول موقف الولايات المتحدة الأمريكية من جماعة الإخوان المسلمين، أكد بيكروفت أن الولايات المتحدة لا تمانع الحديث مع أى جماعات طالما أنها لا تنتهج العنف.

وقال ستيفن بيكروفت، خلال الاجتماع الذى عقدته الغرفة الأمريكية بالقاهرة اليوم، ردًا على أحد أعضاء الغرفة الأمريكية الذى سأله متى تحصل مصر على الطائرة إف 35، إنه ليس لديه علم إذا ما كانت مصر طالبت بالحصول على الطائرة إف 35 من عدمه.

وأضاف السفير الأمريكى، أن مصر تواجه عدة تحديات، على رأسها التوظيف، والتعليم والطاقة.