محلب يلتقى ممثلى شركة أندرا الإسبانية بحضور وزير النقل

التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، مع ممثلى شركة أندرا الإسبانية العالمية، وذلك بحضور مساعد وزير النقل، ورئيس شركة المترو، بالإضافة إلى نائب سفيرة إسبانيا بالقاهرة.

وخلال اللقاء، قام مسئولو الشركة باستعراض المشروعات التى تقوم بها الشركة فى مصر فى مجالات عدة، ومنها مشروع تطوير وميكنة ماكينات تذاكر مترو الأنفاق على الخطين الأول والثانى، حيث إن الشركة هى المسئولة عن توريد وتشغيل وصيانة نظام ماكينات الكارت الذكى بمحطات مترو الأنفاق، الذى تم العمل به اعتبارًا من أبريل عام 2013 فى أكثر من 65 محطة، وتم استخدامه من قبل 500 ألف شخص، من خلال أكثر من 30 مليون رحلة.

وتم خلال اللقاء، مناقشة بعض المشكلات التى تواجه عمل الشركة فى مصر، وما يخص صرف مستحقات الشركة لدى وزارة النقل، ووجه رئيس الوزراء بسرعة حل المشكلات التى تواجه الشركة وصرف مستحقاتها، وبالفعل أكد مسئولو وزارة النقل أنه سيتم صرف مستحقات الشركة على الفور.

وأشار ممثلو الشركة إلى أن لديهم مشروعات أخرى فى مصر، منها ما يخص تحديث بعض النظم فى المطارات، وكذا استخدام نظام البصمة فى العمليات الانتخابية.

وفى نهاية اللقاء، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على حل كافة المعوقات التى تواجه المستثمرين والشركات العاملة فى مصر، وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، من أجل ضخ المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.



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