التحالف يقصف مدرجا بمطار صنعاء لمنع هبوط طائرة إيرانية

إيران تقول إن الطائرة حصلت على إذن الهبوط من الحوثيين

قصفت طائرات التحالف الذي تقوده السعودية مدرجا في مطار صنعاء لمنع طائرة إيرانية من الهبوط في العاصمة اليمنية.

وقال اللواء أحمد العسيري المتحدث باسم التحالف لوكالة رويترز للأنباء إن الطائرة الإيرانية لم تنسق مع السلطات، كما أن قائد الطائرة أهمل التحذيرات التي طالبته بالعودة من حيث أتى.

وأضاف أن قصف المدرج جعله غير صالح للاستعمال بالنسبة لطائرات المساعدة المقرر استقبالها.

وأوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن الطائرات السعودية أرغمت طائرة مساعدات على العودة من حيث أتت، بعدما دخلت الأجواء اليمنية، ولكن قائد الطائرة أهمل "التحذيرات غير القانونية".

وأضافت الوكالة أن الطائرات الحربية قصفت المطار عندما همت الطائرة بالهبوط، وهو ما جعلها تعود من حيث أتت، موضحة أن الطائرة تابعة للهلال الأحمر، وأنها كانت تحمل أغذية ومساعدات طبية إلى صنعاء.

وقالت الوكالة إن الطائرة أخذت الإذن من عمان التي عبرت أجواءها، ومن الحوثيين الذين يسيطرون على مطار صنعاء.

وتستهدف الغارات الجوية التي تقودها السعودية منذ شهر مواقع المسلحين الحوثيين، الذين يسيطرون على أغلب المناطق الغربية من اليمن وعلى العاصمة صنعاء.

ويتهم مسؤولون سعوديون إيران بدعم الحوثيين الشيعة، وهو الاتهام الذي دأبت طهران على نفيه.

وتقول المنظمات الإنسانية إن الغارات الجوية والمعارك البرية بين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة الموجودة في المنفى، فاقمت الوضع الإنساني في اليمن.

وقال العسيري إن التحالف سيساعد في إصلاح المدرج إذا رفع الحوثيون حصارهم للمطار.