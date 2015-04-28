بالصور.. لليوم الثاني القافلة الطبية لجامعة الأزهر تواصل أعمالها بالوادى الجديد

تواصل القافلة الطبية التابعة لجامعة الأزهر، عملها لليوم الثانى على التوالى بالوادى الجديد حيث شهدت إقبالًا كبيرًا من الأهالي وبلغ عدد الحالات التي قام أطباء القافلة بتوقيع الكشف الطبي عليها حتى أمس الإثنين ١٢٠٠ حالة في مدينة

> الخارجة، و٦٤٣ حالة في الداخلة مع إجراء أكثر من ١٢ عملية جراحية في تخصصات الرمد والعظام.

ومن جانبه قال الدكتور محمد محمد مختار، مدير مستشفى الخارجة المركزي إن هذه القافلة تعد من أفضل القوافل التي استضافتها المحافظة في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أنها تضم كافة التخصصات مع توفير الأدوية بالمجان للمرضى وأوضح أن كمية العمليات التي تجريها القافلة تعد رقمًا قياسيًّا في تاريخ المستشفى، حيث تتجاوز ١٠٠٠ حالة يوميًّا، وأكثر من ١٢ عملية في المتوسط الجدير بالذكر أن قافلة جامعة الأزهر الطبية إلى الوادي الجديد مستمرة في عملها حتى الخميس المقبل في مستشفى الخارجة العام والداخلة المركزي.