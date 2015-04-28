بالمستندات.. شركة منتجات غذائية تفصل أحد عامليها تعسفياً بعد إصابته بعجز في قدمه داخلها

قامت شركة شركة “بلو سكايز إيجبت” للمنتجات الغذائية بالشرقية بفصل أحد عامليها الذي يدعى محمود عبدالهادي الذي تم تعيينه في الشركة عام 2006.

وتبدأ الواقعة حيت تعرض عبد الهادي لحادث داخل مقر الشركة، حيث صدمته إحدى سيارات الشركة وتسبب ذلك في إصابته بعجز في قدمه نتيجة قطع في الأربطة والأوتار وتآكل في الغضروف الداخلي للركبة وقطع في الرباط الصليبي الخلفي للركبة، حيث قام بإجراء عمليتين نتيجة الإصابة.

وبعد إجراء للعمليتين فوجئ عبد الهادي بقرار الشركة بفصله تعسفيًا بحجة انقطاعه عن العمل رغم أنه قام بالتوقيع في دفتر الحضور يوم فصله.

ونتيجة لهذا القرار قام عبد الهادي بعمل محضر برقم 2622 إداري قسم العاشر من رمضان ضد الشركة لإثبات تعسفها ضده، كما تقدم بشكوى لرئاسة مجلس الوزراء برئاسة إبراهيم محلب رقم 387334، وأخرًا توجه إلى مكتب العمل وتقدم بشكوى أخرى، وقام المكتب باستدعاء الشركة ثلاثة مرات لإجراء تحقيقات حول الموضوع إلا أن الشركة لم تستجب.