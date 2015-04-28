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البنتاجون يتهم البحرية الإيرانية بإرغام سفينة أمريكية على التوجه إلى إيران

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البنتاجون يتهم البحرية الإيرانية بإرغام سفينة أمريكية على التوجه إلى إيران البنتاجون يتهم البحرية الإيرانية بإرغام سفينة أمريكية على التوجه إلى إيران

مبنى البنتاجون

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، أن البحرية الإيرانية أرغمت الثلاثاء، سفينة تجارية تابعة لشركة مايرسك وترفع علم جزر مارشال، على التوجه الى مرفأ ايراني، بينما كانت في منطقة مضيق هرمز، بحسب القدس العربي.

واضاف المصدر ان خمس سفن ايرانية على الاقل طلبت من السفينة “مايرسك تيغريس″ التوجه الى جزيرة لاراك الايرانية بعد ان اطلقت باتجاهها طلقات تحذيرية، موضحا ان الولايات المتحدة تتابع هذه الحادثة عن قرب.

واضاف المتحدث الكولونيل ستيفي وارن ان السفينة “رضخت للطلب ايراني ودخلت المياه قبالة الجزيرة”.

ووقع الحادث عند الساعة التاسعة ت غ ولم يكن هناك اي اميركي على متن السفينة.

وقال المتحدث ايضا ان قيادة الجيش الاميركي طلبت من مدمرة اميركية التوجه “في اسرع وقت ممكن الى اقرب نقطة من وجود السفينة مايرسك تيغريس″، وقامت طائرات اميركية بتزويد المدمرة معلومات عن تحرك السفينة.

ويتزامن هذا الحادث مع توتر شديد في اليمن المجاور حيث يشن تحالف عربي بقيادة العربية ضربات جوية على مواقع متمردين من الحوثيين الشيعة في هذا البلد.

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أونا

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