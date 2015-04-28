نائب محافظ الإسماعيلية والسكرتير العام يفتتحان مأمورية استئناف جنوب سيناء

افتتح المستشار سرى الجمل، رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية ومدن القناة وشمال وجنوب سيناء، وعضو المجلس الأعلى للقضاء، مقر مأمورية استئناف الطور، بمقر المحكمة بطور سيناء، كأول مقر استئناف بالمحافظة.

وشارك فى الافتتاح، اللواء محمود عيسى، سكرتير عام المحافظة، نائبًا عن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وكان فى الاستقبال والافتتاح المستشار محمد دهشان حسين، رئيس مأمورية استئناف طور سيناء، والمحامى العام واللواء محمود سامى نائب مدير الأمن، وفوزى همام رئيس، مدينة طور سيناء، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية، وممثلى مشايخ القبائل.



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1 المستشار سرى الجمل واللواء محمود عيسى واللواء محمود سامى والمستشار محمد دهشان حسين



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2 رئيس محمكة الاستنئاف واللواء محمود عيسى داخل مأمورية الاستنئاف بطور سيناء



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3 المستشار سرى الجمل رئيس محكمة الاستنئاف بمكتب رئيس مأمورية استنئاف طور سيناء