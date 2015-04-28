أخبار عاجلة

مصر تتقدم والبرازيل تعود للصدارة في التصنيف العالمي للفيفا -
الأخبار - تفاصيل إجتماع مجلس الوزراء اليوم لبحث خطط تطوير التعليم -
آخرهم زوجة «الشيخ» بـ«تسمم الحمل».. لاعبون أفجعهم الموت في أقرب ذويهم -
الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط -
الأخبار - السيسى يستقبل بمقر إقامته فى واشنطن مجموعة من الشخصيات البارزة فى المجتمع الأمريكي -
إنريكي: سواريز الأفضل في العالم -
مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة -
وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية بجنوب المنيا.. صور -
بالصور.. حملة أمنية لإغلاق المحلات المخالفة ببنها -
محافظ كفر الشيخ ينفى منع النواب والصحفيين من دخول مكتبه بالهواتف المحمولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

نائب محافظ الإسماعيلية والسكرتير العام يفتتحان مأمورية استئناف جنوب سيناء

Google+ Print
افتتح المستشار سرى الجمل، رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية ومدن القناة وشمال وجنوب سيناء، وعضو المجلس الأعلى للقضاء، مقر مأمورية استئناف الطور، بمقر المحكمة بطور سيناء، كأول مقر استئناف بالمحافظة.

وشارك فى الافتتاح، اللواء محمود عيسى، سكرتير عام المحافظة، نائبًا عن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وكان فى الاستقبال والافتتاح المستشار محمد دهشان حسين، رئيس مأمورية استئناف طور سيناء، والمحامى العام واللواء محمود سامى نائب مدير الأمن، وفوزى همام رئيس، مدينة طور سيناء، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية، وممثلى مشايخ القبائل.

1 المستشار سرى الجمل واللواء محمود عيسى واللواء محمود سامى والمستشار محمد دهشان حسين -اليوم السابع -4 -2015
>

1 المستشار سرى الجمل واللواء محمود عيسى واللواء محمود سامى والمستشار محمد دهشان حسين

2 رئيس محمكة الاستنئاف واللواء محمود عيسى داخل مأمورية الاستنئاف بطور سيناء -اليوم السابع -4 -2015
>

2 رئيس محمكة الاستنئاف واللواء محمود عيسى داخل مأمورية الاستنئاف بطور سيناء

3 المستشار سرى الجمل رئيس محكمة الاستنئاف بمكتب رئيس مأمورية استنئاف طور سيناء -اليوم السابع -4 -2015
>

3 المستشار سرى الجمل رئيس محكمة الاستنئاف بمكتب رئيس مأمورية استنئاف طور سيناء


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365