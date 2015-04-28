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وزير الصحة: إعلان نتائج تحليل عينات المياه بالشرقية خلال 24 ساعة

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وزير الصحة: إعلان نتائج تحليل عينات المياه بالشرقية خلال 24 ساعة وزير الصحة: إعلان نتائج تحليل عينات المياه بالشرقية خلال 24 ساعة
أكد الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة، أنه سيتم الإعلان عن نتائج تحاليل مياه قرى ومدينة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، التى تسببت فى إصابة الأهالى بالتسمم الجمعة الماضى خلال 24 ساعة.

وقال وزير الصحة فى تصريحات لـ"ليوم السابع"، إنه تم الانتهاء على مدار اليومين الماضيين من سحب عينات مياه من جميع محطات المياه الرسمية والأهلية، وأكثر من 400 منزل للكشف عن سبب إصابة الأهالى بالتسمم.

وأضاف وزير الصحة أن هناك تحاليل بكتيرية تأخذ من 3 إلى 4 أيام للكشف عما إذا كانت هناك عدوى بكتيرية فى المياه نتج عنها إصابة أهالى القرية بالتسمم.
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