خروج مركبة الفضاء الروسية "بروجريس" عن مدارها بعد ساعات من إطلاقها

خرجت مركبة الفضاء الروسية "بروجريس أم– 27 أم"، من مسارها، بعد أن أطلقتها موسكو صباح اليوم الثلاثاء، من قاعدة بايكونور فى كازاخستان، على متن الصاروخ "سويوز"، من مسارها وعلى متنها حوالى 2.5 طن من الأغذية والوقود.

وأوضحت وكالة "نوفستى" الروسية أنه تم إطلاق المركبة الروسية، اليوم حيث أنه كان من المنتظر أن تلتحم المركبة بالمحطة الفضائية الدولية فى الساعة الثالثة، إلا أن عملية الالتحام تأجلت لأسباب تقنية.

وأضافت مصادر لوكالة الأنباء الروسية أنه بعد انفصال المركبة الفضائية عن المرحلة الثالثة للصاروخ "سويوز"، انحرفت عن مسارها المقرر، بسبب عدم انفتاح العناصر الخارجية للمركبة، كما يحصل عادة بعد انفصالها عن المرحلة الثالثة للصاروخ، وتوجهت إلى مدار أعلى من مدارها المقرر، لذلك لم تتمكن من الالتحام بالمحطة الفضائية الدولية فى الوقت المحدد، إضافة إلى انقطاع الاتصالات بالمركبة.

وتحمل المركبة إلى رواد الفضاء الوقود والأكسجين، ومعدات وأجهزة للتجارب العلمية، ورسائل وهدايا من أهلهم وأقاربهم بمناسبة عيد النصر، وأيضًا مواد غذائية.

وقالت المصادر لـ"نوفستى": "بعد أن تحلق بروجريس، التى لم نتمكن من الحصول على بيانات قياسها عن بعد، خمس مرات حول الأرض، ستخرج من نطاق رؤية نقاط المراقبة الأرضية الروسية، لذلك قرار الخبراء حول برنامج تحليقها إلى محطة الفضاء الدولية يجب أن يتخذ قبل الساعة 17 بتوقيت موسكو".

ويوجد على متن محطة الفضاء الدولى، رواد الفضاء العالميين، وهم: غينادى بادالكا، وميخائيل كورنيينكو، وأنطون شكابليروف من روسيا، وتيرى فيورست، وسكوت كيلى، من الولايات المتحدة، وسامانتا كريستوفورتى من الاتحاد الأوروبى.