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محافظ بورسعيد: اعتماد 260 مليون جنيه لبحيرة المنزلة لرفع جودة الأسماك

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محافظ بورسعيد: اعتماد 260 مليون جنيه لبحيرة المنزلة لرفع جودة الأسماك محافظ بورسعيد: اعتماد 260 مليون جنيه لبحيرة المنزلة لرفع جودة الأسماك
أعلن محافظ بورسعيد اللواء مجدى نصر الدين، أنه تم رصد 260 مليون جنيه بواسطة وزارة الموارد المائية والرى لعمل قنوات شعاعية داخل البحيرة تسمح بتقليب المياه، وبالتالى يحدث تداخل بين البحيرة والبحر بما ينعكس على رفع جودة ونوعية الأسماك الموجودة داخل البحيرة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدة محافظ بورسعيد مع ممثلى المصانع، وأكد خلاله أن الدولة تولى اهتماما كبيرا ببحيرة المنزلة وتطهيرها باعتبارها واحدة من أهم مصادر الثروة السمكية فى وما تتخذه وزارة البيئة والموارد المائية من إجراءات فى مواجهة التلوث.

وطالب المحافظ بضرورة وضع خطة عاجلة، لمنع الصرف الصناعى المخالف على المصارف المؤدية على بحيرة المنزلة، من خلال توفيق الأوضاع البيئية لكافة المنشآت الصناعية.

وأضاف أنه فى حالة عدم وجود جدية لأى منشأة صناعية سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، مشيرًا إلى أنه سيتم وقف أى تراخيص لإقامة أى مصانع جديدة إلا بعد توفير المصنع لوحدات معالجة لصرف المصنع قبل الضخ لأى مساحات مائية مفتوحة، منوهًا إلى أنه تتم متابعة خطط توفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية التى تصرف صرفا غير مباشر على البحيرة.

وشدد المحافظ على أنه تم إعطاء مهلة 10 أيام لقيام كل منشأة بإرسال خطه العمل بالتوقيتات والفترة الزمنية لقيام كل منشأة بتوفيق أوضاعها صحيا وبيئيا، مشيرًا إلى أن جهاز شئون البيئة بالمحافظة سوف يقوم بعمل متابعة وتقارير أسبوعية تجاه المصانع المخالفة

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