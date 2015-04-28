بالصور.. محافظ السويس يتفقد العناية المركزة وقسم الحوادث والطوارئ بالمستشفى العام

قام اللواء العربى السروى، محافظ السويس اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية لمستشفى السويس العام رافقه خلالها الدكتور لطفى عبد السميع، مدير عام مديرية الصحة الجديد لمتابعة سير العمل داخل قسم الحوادث والطوارئ والتأكيد على الانتهاء من أعمال التطوير وتوصيل التيار الكهربائى لغرف العناية المركزة.

وأكد المحافظ على التزام الأطباء وطاقم التمريض بالتواجد فى الورديات المحددة لهم والتأكيد على المعاملة الحسنة للمرضى وتوفير كل سبل العناية والعلاج اللازم، كما قام بجولة تفقدية لمديرية الصحة وعقد اجتماعا مع مدير عام الصحة الجديد ووكلاء ومديرى العموم بالمديرية والمستشفيات العامة للوقوف على المشاكل، التى تواجه قطاع الصحة وكيفية الارتقاء بالخدمة الصحية داخل مستشفيات محافظة السويس.



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المحافظ ومدير الصحة بالمستشفى العام



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حديث جانبى مع أحد المرضى



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المحافظ وجولة تفقدية داخل المستشفى العام



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لقاء مغلق بين المحافظ ومدير الصحة



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المحافظ والدكتور رضا زغلول والدكتور لطفى عبد السميع



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حديث مع المسعفيين داخل المستشفى



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حديث عن مشاكل المستشفى العام