كيف تقضى 3 ليالٍ بطابا بـ520 جنيهًا شاملة الإقامة والمواصلات

أعلن اللواء أحمد حمدى، نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة، ورئيس قطاع السياحة الداخلية، استمرار مبادرة "اعرف بلدك" لتنشيط السياحة الداخلية لمنطقة "طابا – نويبع" حتى 30 يونيو المقبل، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع شركات الطيران الخاصة بقطاع البترول لتسيير رحلتين أسبوعيًا.

وقال حمدى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن أسعار برنامج الإقامة فى فنادق 5 نجوم لمدة 4 أيام 3 ليالى، تبدأ من 1425 جنيهًا للفرد شاملة تذكرة الطيران ونصف إقامة وحفل بدوى، كما يبدأ سعر البرنامج للإقامة فى فنادق 4 نجوم لمدة 4 أيام، للفرد 1200 جنيه.

وأضاف حمدى، أن أسعار برامج الرحلات بالأتوبيسات السياحية والإقامة بفنادق 5 نجوم لمدة 4 أيام تبدأ من 775 للفرد، ويصل سعر الرحلة بالأتوبيس والإقامة بفنادق 4 نجوم تبدأ من 525 جنيهًا، وأشار إلى أن هيئة تنشيط السياحة تدعم المبادرة بـ500 جنيه للفرد، بهدف تنشيط حركة السياحة الداخلية.

توقع رئيس قطاع السياحة الداخلية، أن تشهد المبادرة إقبالاً شديدًا من المواطنين لحجز الرحلات مع بدء موسم الإجازة المدرسية، لافتًا إلى أن المبادرة بدأت فى 23 من أبريل الجارى وتستمر لنهاية يونيو المقبل، وأكد أنه فى حالة نجاح البرنامج ستتم إعادته بعد شهر رمضان حتى نهاية الصيف.

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