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«بركات للإستثمار» تبدء مجموعات مشروعات جديدة توفر 500 فرصة عمل

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«بركات للإستثمار» تبدء مجموعات مشروعات جديدة توفر 500 فرصة عمل «بركات للإستثمار» تبدء مجموعات مشروعات جديدة توفر 500 فرصة عمل

قررت “مجموعة بركات للاستثمار والتنمية العقارية ” بدء تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الضخمة بعدد من المحافظات بالشراكة مع شركاء خليجيين .

حيث استعانت المجموعة بعدد من البيوت الخبرة المصرية والانجليزية لتنفيذ مشروع سياحي ضخم بمنطقة راس سدر يستهدف توفير نحو 500 فرصة عمل ، و تسعي الشركة لاقامة منتجع سياحي ضخم علي شواطئ جنوب سيناء .
> وقال المهندس مدحت بركات رئيس مجلس الادارة ان الشركة تسعي للمشاركة في عملية البناء والتنمية بعد التغييرات الضخمة التي شهدتها خلال الفترة الاخيرة والخاصة بتعديلات قانون الاستثمار والتي جعلت من البيئة الاقتصادية في مصر ارضا بكر جاذبة للاستثمارات الاجنبية والمحلية .
> وأضاف بركات ان المجموعة عقدت اتفاقا مع عدد ا من بيوت الخبرة بالتنسيق مع شركاء خليجيين لبدء اضخم مشروع سكني في منطقة الشيخ زايد سيتم البدء في تنفيذه خلال النصف الثني من العام الجاري ،وقال ان المجموعة لديها خطة متكاملة لبدء سلسلة من المشروعات العقارية الضخمة سوف تبدأ في تنفيذها خلال الفترة القادمة.

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