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الأهلي يستأنف غداً تدريباته استعداداً لمواجهة المغرب التطواني بدوري أبطال إفريقيا

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الأهلي يستأنف غداً تدريباته استعداداً لمواجهة المغرب التطواني بدوري أبطال إفريقيا الأهلي يستأنف غداً تدريباته استعداداً لمواجهة المغرب التطواني بدوري أبطال إفريقيا

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته غداً الأربعاء على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وذلك في إطار استعداداته لخوض مباراته القادمة أمام فريق المغرب التطواني المغربي.

ويستضيف الأهلي الفريق المغربي يوم الأحد المقبل في إطار إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز المغرب التطواني بهدف دون رد.

وكان الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للفريق الأحمر قد منح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات اليوم الثلاثاء، عقب الخسارة أمام “المقاولون العرب” بهدف نظيف في إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين من الدوري الممتاز.

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