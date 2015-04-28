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البنتاجون: طائرات أمريكية ومدمرة تستجيب لإغاثة السفينة المحتجزة بإيران

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البنتاجون: طائرات أمريكية ومدمرة تستجيب لإغاثة السفينة المحتجزة بإيران البنتاجون: طائرات أمريكية ومدمرة تستجيب لإغاثة السفينة المحتجزة بإيران
ذكر المتحدث باسم البنتاجون أن طائرات أمريكية والمدمرة فراجوت استجابت لإشارة استغاثة من السفينة ميرسك تيجرس المختطفة فى إيران، مضيفا أن الطائرات الأمريكية تراقب الوضع.

كانت وكالة رويترز ذكرت فى خبر عاجل لها أن قوات ايرانية احتجزت سفينة شحن أمريكية واقتادتها إلى ميناء ايرانى.

وذكر التلفزيون أن القوة "فتحت النار" على السفينة الأمريكية التى يوجد على متنها 34 بحارا.


>- رويترز: قوات إيرانية تحتجز سفينة شحن أمريكية وتقتادها إلى ميناء ايرانى(تحديث)

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