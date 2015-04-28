7 أخطاء تبطل مفعول كريم الوقاية من الشمس تجنبيها

مع بداية دخول فصل الصيف أصبح من الصعب عليك الخروج بدون وضع كريم الحماية من الشمس. فالبشرة، حتى لا تذي بشرتك.

هناك بعض الأخطاء التي تقوم بها معظم السيدات والتي تؤدي إلى إفساد مفعول واقي الشمس ، فما هي؟

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ومن هذه الأخطاء التي ترتكبها بعض النساء عند وضع واقي الشمس:

1. هو وضع الماكياج بعد وضع واقي الشمس: وهو من أكبر الأخطاء التي ترتكبها النساء ما يؤدي إلى إبطال مفعول الواقي، فلابد من نسيان المكياج مع واقي الشمس حتى تتشربه البشرة تماماً.

2. وضع واقي الشمس مرةً واحدةً في الصباح، ثم التعرض لأشعة الشمس طوال اليوم: عليك تجديد الواقي كل ساعتين عند تعرضك لأشعة الشمس أو حتى خلال الطقس الحار الخالي من الشمس المباشرة.

3. وضع واقي الشمس والتعرض لأشعة الشمس مباشرةً: عليك عدم التعرض لأشعة الشمس إلا بعد ربع ساعة من وضع كريم الحماية من الشمس.

4. استخدام واقي الشمس القوي: ابحثي على واقي الشمس المناسب للمدينة التي تقطنين فيها، فهناك بعض المدن التي لا تحتاج إلى كريم ذو مكونات عالية للحماية من الشمس، وقد تثقلين البشرة وتتسببين بانسداد مسامها إذا استخدمته باستمرار. وعموماً فإنّ بلادنا العربية تحتاج إلى كريم ذو عامل حماية +50 SPF

5. إهمال وضع الواقي على اليد والرقبة: يجب الحرص على وضع الواقي على كافة أماكن البشرة المعرضة للشمس وليس فقط الوجه.

6. عدم إزالة الواقي من البشرة قبل النوم: البعض منا لا يهتم بإزالة الواقي من البشرة قبل النوم؛ فواقي الشمس مثله مثل منتجات التجميل الأخرى يجب إزالتها بمزيل المكياج قبل النوم.

7. عدم استخدام النظارات الشمسية والقبعة الواقية من أشعة الشمس لتحمي بشرتك من أشعة الشمس المباشرة.

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