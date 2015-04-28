غداً. النطق بالحكم على أحمد جمال زيادة فى قضية "أحداث الأزهر"

تصدر محكمة جنايات القاهرة، غداً الأربعاء، حكمها فى قضية "أحداث الأزهر" والمتهم فيها 76 متهماً، من بينهم المصور الصحفى بموقع يقين أحمد جمال زيادة و14 فتاة، وذلك فى ضوء اتهامهم بأحداث الشغب التى شهدتها جامعة الأزهر فى ديسمبر 2013.

تُعقد الجلسة أمام محكمة جنايات القاهرة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار صلاح رشدى، وعضوية كلا من المستشارين سعيد الصياد وخالد عوض، وسكرتارية محمد جبر، وأمانة سر حسام عبد الرسول.

كانت محكمة جنايات القاهرة، حجزت قضية أحداث جامعة الأزهر ديسمبر 2013، والمتهم فيها المصور الصحفى أحمد جمال زيادة، و76 آخرين، للحكم فى جلسة الغد، وكان زيادة، قد قال فى رسالة من محبسه، أنه تعرض للضرب والتعذيب من قبل الداخلية، وأنه حبس انفراديا.