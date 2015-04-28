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مباحث تموين الغربية تضبط محطة مياه مقطرة بدون ترخيص فى طنطا

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مباحث تموين الغربية تضبط محطة مياه مقطرة بدون ترخيص فى طنطا مباحث تموين الغربية تضبط محطة مياه مقطرة بدون ترخيص فى طنطا
تمكن ضباط إدارة مباحث بالغربية من ضبط 4600 لتر مياه داخل محطة مياه مقطرة بدون ترخيص بقرية كفر المنشى القبلى مركز طنطا قبل بيعها للمواطنين على أنها مياه نقية صالحة للشرب تم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كانت معلومات قد وردت لضباط إدارة مباحث التموين بالغربية بقيام "ع.ع.م" 66 سنة مقيم بقرية كفر المنشى القبلى مركز طنطا بإنشاء محطة مياه مقطره غير مرخصه لتنقية المياه وتعبئتها داخل عبوات عليها علامات وبيانات تجاريه وهميه وبيعها للمواطنين على انها مياه نقيه صالحه للشرب.

تم التحفظ على المضبوطات وسحب عينات منها وإرسالها لمعامل وزارة الصحة لتحليلها، وتحرر المحضر 13149 جنح مركز طنطا قام العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بإخطار اللواء عبد الحميد عثمان الحصى مدير أمن الغربية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365

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