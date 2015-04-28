ميناء الإسكندرية يعلن نسبة أبناء العاملين بواقع 15%

أصدرت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بيانا نفت فيه، ما أشيع مؤخرا حول التلاعب فى مسابقة تعيينات داخل الهيئة.

وأشار البيان إلى أن هيئة الميناء نشرت الإعلان رقم 5، 6 لسنة 2015 حول رغبة الهيئة فى تعيين 142 وظيفة مختلفة فى وسائل الإعلام الرسمية طبقا للقانون، وتقدم للمسابقة عدد 59455 عن طريق الموقع الإلكترونى للهيئة، وبعد فرز أوراق المتقدمين تم تصفية العدد إلى 32457 هم المطابقين لشروط شغل الوظيفة وتقدموا لامتحان تحريرى، ثم امتحان شفوى ثم امتحان سمات، ثم تحليل مخدرات لمن اجتاز الامتحانات.

وأوضح بيان هيئة ميناء الإسكندرية أنه تم تشكيل لجان متخصصة لكل وظيفة مطلوبة، وكانت إجراءات الامتحانات محكمة لا تسمح لأحد بالتلاعب.

وأكدت الهيئة فى بيانها على أن إجراءات الإعلان والاختبارات وإعلان النتائج جاء مطابقا لصحيح القانون، وسلامة الإجراءات وبشفافية كاملة لأن الهيئة وضعت معيار الكفاءة ليكون المعيار الرئيسى فى المسابقة .

وما أثير حول تعيين أبناء العاملين وأبناء القيادات، أكدت الهيئة أنه هذا ليس له أساس من الصحة لأن المعيار هو الكفاءة ولم ينظر فى المسابقة إلى من هو أبناء عاملين أو غير ذلك والدليل على ذلك أن إجمالى أبناء العاملين ممن نجحوا فى الامتحان لم يتجاوز نسبة الــ15% من إجمالى الناجحين وبعد إعلان النتيجة تم فتح باب التظلمات وسوف يتم الرد على كل طلب بعد فحص أوراق الإجابة الخاصة بالمتظلم .

>