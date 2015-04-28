أخبار عاجلة

الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط -
الأخبار - السيسى يستقبل بمقر إقامته فى واشنطن مجموعة من الشخصيات البارزة فى المجتمع الأمريكي -
إنريكي: سواريز الأفضل في العالم -
مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة -
وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية بجنوب المنيا.. صور -
بالصور.. حملة أمنية لإغلاق المحلات المخالفة ببنها -
محافظ كفر الشيخ ينفى منع النواب والصحفيين من دخول مكتبه بالهواتف المحمولة -
8 الصبح - لقاء مع مصممة الأزياء ريهام سيف حول أزياء الصيف والألوان والتطريز -
السادات عن زيارة السيسي لواشنطن: نهاية واضحة لنظرية المؤامرة الأمريكية -
فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ميناء الإسكندرية يعلن نسبة أبناء العاملين بواقع 15%

Google+ Print
ميناء الإسكندرية يعلن نسبة أبناء العاملين بواقع 15% ميناء الإسكندرية يعلن نسبة أبناء العاملين بواقع 15%
أصدرت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بيانا نفت فيه، ما أشيع مؤخرا حول التلاعب فى مسابقة تعيينات داخل الهيئة.

وأشار البيان إلى أن هيئة الميناء نشرت الإعلان رقم 5، 6 لسنة 2015 حول رغبة الهيئة فى تعيين 142 وظيفة مختلفة فى وسائل الإعلام الرسمية طبقا للقانون، وتقدم للمسابقة عدد 59455 عن طريق الموقع الإلكترونى للهيئة، وبعد فرز أوراق المتقدمين تم تصفية العدد إلى 32457 هم المطابقين لشروط شغل الوظيفة وتقدموا لامتحان تحريرى، ثم امتحان شفوى ثم امتحان سمات، ثم تحليل مخدرات لمن اجتاز الامتحانات.

وأوضح بيان هيئة ميناء الإسكندرية أنه تم تشكيل لجان متخصصة لكل وظيفة مطلوبة، وكانت إجراءات الامتحانات محكمة لا تسمح لأحد بالتلاعب.

وأكدت الهيئة فى بيانها على أن إجراءات الإعلان والاختبارات وإعلان النتائج جاء مطابقا لصحيح القانون، وسلامة الإجراءات وبشفافية كاملة لأن الهيئة وضعت معيار الكفاءة ليكون المعيار الرئيسى فى المسابقة .

وما أثير حول تعيين أبناء العاملين وأبناء القيادات، أكدت الهيئة أنه هذا ليس له أساس من الصحة لأن المعيار هو الكفاءة ولم ينظر فى المسابقة إلى من هو أبناء عاملين أو غير ذلك والدليل على ذلك أن إجمالى أبناء العاملين ممن نجحوا فى الامتحان لم يتجاوز نسبة الــ15% من إجمالى الناجحين وبعد إعلان النتيجة تم فتح باب التظلمات وسوف يتم الرد على كل طلب بعد فحص أوراق الإجابة الخاصة بالمتظلم .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365