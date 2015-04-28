19 مايو.. الحكم فى معارضة محامى الألتراس لسبه رئيس نادى الزمالك

حجزت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار حازم حشاد رئيس المحكمة وسكرتارية علاء إبراهيم ومحمد حلمى، معارضة طارق العوضى محامى "وايت نايتس" على حكم حبسه لمدة عام، وتغريمه 3 آلاف جنيه، وكفالة ألف جنيه، لاتهامه بسب وقذف رئيس نادى الزمالك لجلسة 19 مايو المقبل للنطق بالحكم.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة المتهم، كما تقدم دفاع الشاكى بعدد من المذكرات لهيئة المحكمة.

وكان رئيس نادى الزمالك قد أقام دعوى قضائية حملت رقم 5082 لسنة 2015 أكد فيها أن المكشو فى حقه قام بسبه من خلال شبكات التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وكذلك بقاعة المحكمة أثناء نظر جلسات الألتراس، وقضت المحكمة بحبس العوضى عاما وكفالة لإيقاف التنفيذ.