لهذا السبب انسحب قصي خولي من "العرّاب"

صرّح النّجم السّوري قصي خولي أنّ سبب انسحابه من مسلسل "العراب" يعود إلى عدم وصوله إلى اتّفاق مع الشركة المنتجة للعمل.

وقال خولي إنّه "عندما تواصل مع الشركة المنتجة تم الاتفاق على أنّ العمل لن يعرض في شهر رمضان، وعلى هذا الأساس انضمّ وقتها للعمل، إلا أنّ الشركة المنتجة قررت فيما بعد عرضه ضمن موسم رمضان 2015 لذلك اعتذر بعد قراره بأن يظهر بمسلسل واحد فقط خلال الشهر الكريم وهو " بنت الشهبندر".

"بنت الشهبندر" مسلسل سوري لبناني مُشترك من النوع الرومانسي الدرامي التاريخي، تدور أحداثه في بلاد الشام تحديداً في بيروت، وهو منإ خراج سيف الدين سبيعي، وكتابة هوزان عكو، وبطولة نخبة من نجوم سوريا ولبنان، هُم: قصي خولي، وسلافة معمار، ديمة الجندي، وأحمد الزين، وقيس الشيخ نجيب، ورفيق السبيعي، ومنى واصف، وسميرة بارودي، وجيسي عبده.