وفاة طفل دهسه شرطي في الشارقة

توفي طفل عربي يبلغ من العمر 7 سنوات في حادث دهس، وقع أثناء محاولته عبور الشارع في منطقة البحيرة في الشارقة، حيث صدمته مركبة يقودها رجل شرطة، حسب موقع 24.

وقال مصدر في شرطة الشارقة إن "الطفل من الجنسية المصرية أصيب بإصابات خطيرة في الرأس وكسور في الساق بعد أن صدمته المركبة".

وأضاف المصدر أن "غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغاً عن الحادث حوالي الساعة الثامنة والنصف مساء، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف الشرطة لنقل الطفل إلى مستشفى القاسمي، حيث أعلن عن وفاته في تمام الساعة التاسعة، وتم حجز السائق في مركز شرطة البحيرة للتحقيق".

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وقال مصدر في شرطة الشارقة إن "الطفل من الجنسية المصرية أصيب بإصابات خطيرة في الرأس وكسور في الساق بعد أن صدمته المركبة".

وأضاف المصدر أن "غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغاً عن الحادث حوالي الساعة الثامنة والنصف مساء، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف الشرطة لنقل الطفل إلى مستشفى القاسمي، حيث أعلن عن وفاته في تمام الساعة التاسعة، وتم حجز السائق في مركز شرطة البحيرة للتحقيق".

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