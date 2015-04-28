بيكيه وألبا يغيبان عن مباراة برشلونة أمام خيتافي

برشلونة، (إفي): استدعى لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة 18 لاعبا لمباراة فريقه مساء اليوم الثلاثاء أمام خيتافي، التي يغيب عنها المدافع جيرارد بيكه للراحة والظهير الأيسر خوردي ألبا بسبب الإيقاف.

ولم ينضم المدافع البلجيكي توماس فيرمايلين لقائمة المباراة على ملعب كامب نو رغم حصوله على الإذن الطبي يوم السبت الماضي للعب مع النادي الكتالوني.

فيرمايلن لم يشارك مع برشلونة في أي مباراة منذ التحاقه بصفوفه الصيف الماضي قادما من أرسنال.

ولن يشارك في مواجهة برسا وخيتافي كذلك حارس المرمى خوردي ماسيب والمدافع البرازيلي دوجلاس بيريرا.

ويحتل برشلونة صدارة الليجا بـ81 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد الوصيف.

وتضم قائمة برسا:

المرمى: مارك أندريه تير شتيجن وكلاوديو برافو

الدفاع: داني ألفيش ومارتين مونتويا ومارك بارترا وأدريانو كوريا وخافير ماسكيرانو وجيريمي ماتيو

الوسط: سرجيو بوسكيتس وسرجي روبرتو ورافينيا وإيفان راكيتيتش وأندريس إنيستا وشابي هرنانديز

الهجوم: بيدرو روردريجيز وليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار.