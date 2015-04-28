أخبار عاجلة

الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط -
الأخبار - السيسى يستقبل بمقر إقامته فى واشنطن مجموعة من الشخصيات البارزة فى المجتمع الأمريكي -
إنريكي: سواريز الأفضل في العالم -
مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة -
وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية بجنوب المنيا.. صور -
بالصور.. حملة أمنية لإغلاق المحلات المخالفة ببنها -
محافظ كفر الشيخ ينفى منع النواب والصحفيين من دخول مكتبه بالهواتف المحمولة -
8 الصبح - لقاء مع مصممة الأزياء ريهام سيف حول أزياء الصيف والألوان والتطريز -
السادات عن زيارة السيسي لواشنطن: نهاية واضحة لنظرية المؤامرة الأمريكية -
فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بيكيه وألبا يغيبان عن مباراة برشلونة أمام خيتافي

Google+ Print
بيكيه وألبا يغيبان عن مباراة برشلونة أمام خيتافي بيكيه وألبا يغيبان عن مباراة برشلونة أمام خيتافي

برشلونة، (إفي): استدعى لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة 18 لاعبا لمباراة فريقه مساء اليوم الثلاثاء أمام خيتافي، التي يغيب عنها المدافع جيرارد بيكه للراحة والظهير الأيسر خوردي ألبا بسبب الإيقاف.

ولم ينضم المدافع البلجيكي توماس فيرمايلين لقائمة المباراة على ملعب كامب نو رغم حصوله على الإذن الطبي يوم السبت الماضي للعب مع النادي الكتالوني.

فيرمايلن لم يشارك مع برشلونة في أي مباراة منذ التحاقه بصفوفه الصيف الماضي قادما من أرسنال.

ولن يشارك في مواجهة برسا وخيتافي كذلك حارس المرمى خوردي ماسيب والمدافع البرازيلي دوجلاس بيريرا.

ويحتل برشلونة صدارة الليجا بـ81 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد الوصيف.

وتضم قائمة برسا:

المرمى: مارك أندريه تير شتيجن وكلاوديو برافو

الدفاع: داني ألفيش ومارتين مونتويا ومارك بارترا وأدريانو كوريا وخافير ماسكيرانو وجيريمي ماتيو

الوسط: سرجيو بوسكيتس وسرجي روبرتو ورافينيا وإيفان راكيتيتش وأندريس إنيستا وشابي هرنانديز

الهجوم: بيدرو روردريجيز وليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع