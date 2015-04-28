' بنزيمة ليس هدافا صريحا.. تشيتشاريتو أكثر حسما '

(إفي): علق المكسيكي هوجو سانشيز، المهاجم السابق لنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، على الوضع الذي يعيشه حاليا مواطنه خافيير "تشيتشاريتو" هرنانديز داخل النادي الملكي، حيث وصفه بأنه "أكثر حسما"، مقارنة بالفرنسي كريم بنزيمة الذي لا يعتبره "مهاجما صريحا".

وفي تصريحات لبرنامج (من اللمسة الأولى) بمحطة (أوندا سيرو) الإذاعية، أوضح سانشيز أن "المهاجم وظيفته هي إحراز الأهداف"، رغم أنه عاد واستدرك بأنه تبعا لكل مباراة "ومن الأنسب بين بنزيمة وتشيتشاريتو، يكون ذلك قرار المدرب".

وتحدث المكسيكي عن مواطنه قائلا: "الجانب الأبرز في قدرته التهديفية، هو الدقائق القليلة التي عادة ما يحظى بها"، في إشارة إلى الأهداف الثلاثة التي سجلها مؤخرا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، المعار حاليا للميرنجي، والتي سمحت للفريق بمواصلة المنافسة على الدوري الإسباني فضلا عن التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

لكن هوجو سانشيز أضاف أن "هدفه هو الاستمرار"، بالنظر إلى أن الدولي المكسيكي عليه أن ينافس مجددا على مركز المهاجم الأساسي عندما يتعافى المهاجم الفرنسي من إصابة الركبة، وذكر بأن "الأمر انتهى به وقد أقنع أيضا في مانشستر".

وشدد لاعب الملكي السابق على أن "الريال أيضا قادر على قلب الأمور والفوز بالليجا والتشامبيونز"، وهو ما رهنه "بعودة المصابين وتطبيق سياسة المداورة"، في نهاية موسم تكون فيها المباريات "أكثر صعوبة" بمرور الوقت.

وعن منافس الفريق في نصف نهائي دوري الأبطال، قال "كل الفرق صعبة، لكن نظريا يوفنتوس كان هو الهدف غير المعلن".

كما تحدث عن الوضع الذي يعيشه مهاجم مكسيكي آخر بالعاصمة الإسبانية، هو راؤول خيمينيز لاعب أتليتكو الذي قال عنه "إنه صغير السن وسيواصل حتى يتمكن من إقناع الجماهير والتشولو (مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني) مبينا أنه لاعب قادر على تقديم الكثير لهجوم الروخيبلانكوس"، رغم أن اللاعب لم يعد ضمن خطط المدرب مؤخرا.