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بروتوكول تعاون بين جنوب سيناء والقوى العاملة لتوفير فرص عمل للشباب

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بروتوكول تعاون بين جنوب سيناء والقوى العاملة لتوفير فرص عمل للشباب بروتوكول تعاون بين جنوب سيناء والقوى العاملة لتوفير فرص عمل للشباب
وقعت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، واللواء أركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بروتوكولا للتعاون بين الجانبين تلتزم بموجبه الوزارة بإتاحة قاعدة البيانات الخاصة بفرص العمل والراغبين فى العمل بالمحافظة والتنسيق المستمر مع المحافظة لشغل هذه الوظائف لتحقيق الانخفاض المطلوب فى نسب البطالة.

وأكدت وزارة القوى العاملة والهجرة، فى بيان لها اليوم، أن الوزارة تقدم التسهيلات للمحافظة لاستخدام برامج التشغيل الإلكترونية المخصصة للوزارة والاطلاع على محددات تشغيل الأصحاء وذوى القدرات الخاصة، ودراسة سوق العمل فى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد متطلبات السوق فى المرحلة المقبلة.

وأشارت وزارة القوى العاملة إلى أنها تقوم بالتخطيط لنشر الوعى، والتوعية بقواعد وأسس السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والاشتراك فى إعداد وتنفيذ خطط التدريب والتأهيل لمسئولى السلامة والصحة المهنية بالمنشآت الاقتصادية بالمحافظة، وتوحيد مفاهيم السلامة والصحى المهنية، وتحديد وتقييم المخاطر بكافة أنواعها.

من ناحية أخرى ألزم البروتوكول المحافظة باستغلال قاعدة البيانات الخاصة بالوزارة والمنظمة لفرص العمل والتشغيل وتحديث البيانات الخاصة بالمحافظة فيها، والاستفادة من دراسة سوق العمل التى تنفذها فى نطاقها والتنسيق لتحديثها دوريا وتمشيها مع خطط التنمية.

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