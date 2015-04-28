ما هي فرص صلاح في اللعب في دوري الأبطال مع فيورنتينا الموسم المقبل

بعد تلقي محمد صلاح مع فيورنتينا خسارة جديدة في مسابقة الدوري أمام كالياري وظل فريقه كما هو في المركز السادس بجدول الترتيب، هل فقد النجم المصري الأمل في اللعب بدوري الأبطال الموسم المقبل مع الفيولا؟

مسؤولو فيورنتينا يؤكدون كل يوم أن صلاح مستمر مع الفريق في الموسم المقبل، وفرصه في الوصول لأحد المراكز المؤهلة لدوري الأبطال باتت صعبة.

تعقدت أمور فيورنتينا في الدوري كثيرا بعد تلقيه الخسارة الثانية على التوالي من فريق يتواجد بمنطقة الهبوط، كالياري، الذي هزم الفيولا في ملعب أرتيميو فرانكي 3-1 واستغل حالة الإرهاق الموجودة عند لاعبي الأخير وحقق انتصارا غاليا.

لكن ماذا بعد؟ هل فقد فيورنتينا فرصة التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل في ظل تواجده في المركز السادس على بعد تسع نقاط من صاحب المركز الثالث روما، وماذا عن التأهل للدوري الأوروبي؟

الأمور تبدو صعبة إذا ما نظرنا لجدول الدوري بالنسبة لاقتناص فيورنتينا المركز الثالث في الأسابيع الأخيرة نظرا لقوة المنافسة بين الفرق التي تحتل المراكز الأولى إلى جانب خوض الفريق الدور نصف النهائي من الدوري الأوروبي ومحاولته التأهل لنهائي قاري لأول مرة منذ عام 1990.

ولكن، تأهل يوفنتوس ولاتسيو لنهائي كأس إيطاليا، والتي فرط فيها فيورنتينا بخسارته إياب نصف النهائي على ملعبه 3-0 بعد فوزه في تورينو على البيانكونيري 2-1، يعطي الأمل للفيولا نظرا لأن في تلك الحالة سيتأهل صاحب المركز السادس بالدوري لمسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

في إيطاليا، يتأهل الثلاثة فرق الأوائل في الدوري إلى مسابقة دوري الأبطال، ويتأهل صاحبي المركزين الرابع والخامس إلى جانب بطل الكأس إلى مسابقة الدوري الأوروبي.

وفي حال ما إذا كان بطل الكأس هو نفسه أحد الثلاثة الأوائل في الدوري، يتأهل وصيف الكأس للدوري الأوروبي.. وفي حالة تواجد بطل الكأس ووصيفه من بين الثلاثة الأوائل في الدوري، يتأهل صاحب المركز السادس في الدوري إلى مسابقة الدوري الأوروبي.

إذا، التأهل للدوري الأوروبي الموسم المقبل أمر ليس ببعيد، فإذا ما احتل فيورنتينا المركز السادس بنهاية الموسم سيشارك في المسابقة بالتأكيد، ولكن ماذا عن دوري الأبطال، هل فقد فيورنتينا فرصة اللعب به في ظل صعوبة الحصول على المركز الثالث ومتبقي ست جولات فقط على انتهاء الدوري؟

الإجابة هي لا، فيورنتينا لم يفقد الأمل ولديه فرصة اللعب في مسابقة دوري الأبطال موسم 2015-2016 في حالة واحدة فقط.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرر في لوائحه الجديدة لمسابقات الأندية هذا العام أن يتأهل بطل الدوري الأوروبي إلى دوري الأبطال في الموسم التالي لأنه يستحق التواجد بين الكبار ومقارعتهم في البطولة الأقوى والأهم بالقارة.

هذا يعطي فرصة لصلاح مع الفيولا أن يواجه عمالقة القارة الموسم المقبل في دوري الأبطال ولكن عليه أن يقتنص لقب الدوري الأوروبي والذي سيواجه به حامل اللقب سيفيليا الإسباني في نصف النهائي، وفي حال تأهله للنهائي سيواجه الفائز من نابولي ودنيبرو الأوكراني.

ربما هذه الطريقة أفضل للفيولا لأن في الدوري الأوروبي هو يملك مصيره بين يديه بعكس الدوري المحلي الذي ينتظر فيه تعثر الآخرين من أجل الانقضاض على المركز الثالث.

إلى جانب سعي فريق مدينة فلورانس لمعانقة المجد مجددا وتحقيق لقب قاري بعد 54 سنة منذ أن توج بكأس الكؤوس الأوروبية موسم 1960-1961، لقبه القاري الوحيد في تاريخه، ويمتلك لاعبين قادرين على ذلك أبرزهم هو نجم المقاولون العرب السابق محمد صلاح الذي فاجأ الجميع في إيطاليا وأصبح من أهم اللاعبين في فيورنتينا.

ويبقى السؤال، هل في حالة فوز فيورنتينا أو نابولي ببطولة الدوري الأوروبي سيشارك فريق إيطالي سابع في المسابقات الأوروبية الموسم المقبل؟

الإجابة هي لا، عدد مقاعد كل اتحاد أوروبي لا يمكن زيادتها في حالة فوز فريق محلي بلقب قاري، وإنما يحق له زيادة عدد الفرق في دوري الأبطال على حساب الدوري الأوروبي.

فمثلا، إذا توج فيورنتينا بلقب الدوري الأوروبي، سيشارك الموسم القادم في دوري الأبطال إلى جانب يوفنتوس، لاتسيو وروما الثلاثة الأوائل في الدوري حاليا.. وسيشارك نابولي وسامبدوريا (الرابع والخامس) في الدوري الأوروبي.