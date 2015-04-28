سقوط عاطلين بحوزتهما 22 كيلو بانجو بمركز المحلة

ألقى ضباط مباحث مركز المحلة، القبض على عاطلين "مسجلين خطر"، مقيمان قرية الجابرية وبحوزتهما 9 لفافات بانجو، تزن 22 كيلو جراما ومبلغ 2600 جنيه بقصد الاتجار.

تلقى اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية إخطارا من العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود بتمكن النقيب عمر أبو بكر رئيس مباحث مركز المحلة ومعاونوه تحت إشراف العقيد وليد الجندى وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، من ضبط المتهمين "رامى.ش.ز" 26 سنة عاطل، و"رمضان.ج.ف" 38 سنة عاطل مقيمان قرية الجابرية مركز المحلة "مسجلين خطر"، وبحوزتهما 9 لفافات بانجو تزن 22 كيلو جراما بقصد الاتجار ومبلغ 2600 جنيه من متحصلات البيع، تحرر المحضر 19051 جنايات مركز المحلة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.