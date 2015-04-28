مباحث سوهاج تلقى القبض على تاجر سلاح بحوزته "جرينوف"

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز سوهاج برئاسة الرائد محمود جلال الشريف، رئيس مباحث المركز، من إلقاء القبض على تاجر يقيم بدائرة المركز وبحوزته سلاح نارى جرينوف.

كان اللواء إبراهيم صابر، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من العميد وائل جمال مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من إلقاء القبض على تاجر يقيم بناحية قرية جزيرة شندويل دائرة المركز وبحوزته جرينوف.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد أسعد الذكير مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد جلال أبوسحلى وكيل إدارة البحث، بتمكن الرائد محمود جلال الشريف رئيس مباحث مركز سوهاج، والنقيبان أحمد طلعت وأحمد تعيلب معاونى مباحث المركزى، من ضبط "هانى ع ع" ٥٢ عاما تاجر ويقيم بناحية قرية جزيرة شندويل دائرة المركز، وبحوزته سلاح نارى جرينوف.

وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وجار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق