بالصور.. إزالة 13 حالة تعد على الأراضى الزراعية جنوب بنى سويف

شنت مديرية الزراعة ببنى سويف برئاسة المهندس صابر عبد الفتاح وكيل الوزارة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة الفشن برئاسة المهندس خالد عويس، حملة إزالات، اليوم الثلاثاء، لـ13 حالة تعد على الأراضى الزراعية فى قرية المهد بمركز الفشن على مساحة 7 قراريط.

من جانبه أكد وكيل وزارة الزراعة لـ"اليوم السابع" أن إجمالى حالات التعدى على الأراضى الزراعية التى تم إزالتها بمراكز المحافظة السبعة، بلغت 543 حالة تعد على مساحة نحو 35 فدانا منذ يناير الماضى.



>

1-إزالة تعديات البناء على الأراضى الزراعية



>

2- لوادر الوحدة المحلية بالفشن تقوم بهدم التعديات



>

3- جانب من الحملة



>

4- أحد الأسوار التى تم هدمها