النيابة تستمع لأقوال موظفين بإدارة تشغيل المترو حول تصادم قطار العباسية

يواصل المستشار أحمد لبيب، رئيس نيابة حوادث غرب القاهرة، بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول، التحقيقات فى واقعة تصادم قطار مترو الأنفاق فى العباسية.

وكشفت التحقيقات أنه أثناء قيادة السائق أحمد محمد حمزة 28 سنة للمترو بمحطة العباسية، حدث خلل فنى فى لوحة نظام التحكم مما تسبب فى اصطدام المترو بالرصيف وتحطم العربتان رقمى 7001 و7002 من القطار، وإصابة السائق بإصابات خطيرة.

واستمعت النيابة إلى أقوال مدير عام إدارة التشغيل والقيادة بالخط الثالث لمترو الأنفاق، كما استمعت أيضا إلى أقوال مراقب اللوحة بجهاز تشغيل مترو الأنفاق، واستمعت إلى مراقبى اللوحة المركزية والذين أكدوا أن السائق كان يسير بالقطار من المخازن إلى خط التشغيل على السكة رقم 9 ثم انتقل إلى السكة رقم 5 وبعدها وسريعا إلى السكة رقم 3 بسرعة كبيرة ثم وقع حادث التصادم بسبب السرعة الكبيرة وعدم تمكنهم من إيقاف حركة المترو بسبب دخوله فى منحدر كبير وزيادة السرعة مما تسبب فى وقوع الحادث ورفضوا تحميل السائق المسئولية.

كما استمعت النيابة لأقوال مراقب اللوحة الرئيسية بجهاز تشغيل المترو والذى كشف أنه شاهد الحادث ولم يتمكن من إيقافه بسبب سرعة القطار، مضيفا أن العربات كانت تتحرك بسرعة وحاول فصل الكهرباء عنها، ولكنه لم يستطع إيقافها بسبب السرعة والمنحدر الذى تسبب فى الحادث.

وكشفت معاينة النيابة لموقع الحادث خروج أحد قطارات المترو عن القضبان عقب اصطدامه بالرصيف وتحطم عربتين بالقطار وأثبت النيابة وقوع دمار برصيف المترو بسبب الحادث وأوضحت المعاينة أنه عقب خروج القطار من ورش الصيانة دخل على خط فرعى تمهيدًا لدخوله إلى السكة الرئيسية للخط الثالث إلا أنه اصطدم بالمصد الحديدى الموجود فى السكة.

وتلقت أمس النيابة تقرير الحالة الصحية لسائق المترو وتبين إصابته بكسر فى الجمجة وكسور وخدمات وجروح متفرقة فى الجسد، ولا يمكن الاستماع إلى أقواله بسبب خطورة حالته الصحية.

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