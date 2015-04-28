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ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من الهيروين والحشيش بالقناطر الخيرية

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ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من الهيروين والحشيش بالقناطر الخيرية ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من الهيروين والحشيش بالقناطر الخيرية
تمكنت مباحث القليوبية بإشراف اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية من القبض على عاطلين بحوزتهما كمية من الهيروين والحشيش وأسلحة نارية فى مدينة القناطر الخيرية.

تلقى اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد القبض على كل من "محمد ر" 26 سنة عاطل اتهامه فى عدد 2 قضية (مخدرات) آخرها القضية رقم 7740 جنايات مركز القناطر الخيرية لسنة 1993 وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش وعدد 3 طلقات من ذات العيار، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 150 جراما، ومبلغ مالى 300 جنيه وهاتف محمول، و"محمد ز" 24 سنة عاطل السابق اتهامه فى عدد 5 قضايا (قتل - مخدرات) آخرها القضية رقم 3160 جنايات قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2013م – قتل، وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش وعدد 5 طلقات من ذات العيار وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 500 جرام وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 100 جرام، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 13350/211 جنايات مركز القناطر الخيرية لسنة 2015.

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مصر 365