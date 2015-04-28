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بالصور.. الأطفال فى روسيا يستعدون لاحتفالات عيد النصر بالزى العسكرى

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يستعد الأطفال الروس للمشاركة فى احتفالات عيد النصر على الاحتلال النازى بالحرب العالمية الثانية، ومرور 70 عاما على انتصار روسيا على ألمانيا النازية، حيث إنه من المقرر إقامة الاحتفالات يوم 9 مايو، ويظهر الأطفال الصغار بالزى العسكرى فى التدريبات بإحدى الأكاديميات العسكرية التى تعد الأطفال للمشاركة فى أعياد النصر.

جدير بالذكر، أن زعماء 25 دولة أجنبية ورؤساء عدة منظمات دولية أكدوا رغبتهم فى مشاهدة العرض العسكرى الذى تنظمه روسيا فى عاصمتها موسكو فى التاسع من مايو 2015 بمناسبة الذكرى الـ70 لعيد النصر على النازية.

وتنظم روسيا استعراضات عسكرية فى 36 مدينة بمناسبة الذكرى الـ70 لعيد النصر، وسيشارك 14 ألف جندى و194 آلية عسكرية مدرعة و150 طائرة فى العرض العسكرى، الذى تشاهده العاصمة موسكو فى التاسع من مايو المقبل.

الأطفال الروس خلال إعدادهم لاحتفالات النصر -اليوم السابع -4 -2015
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الأطفال الروس خلال إعدادهم لاحتفالات النصر

الأطفال فى روسيا -اليوم السابع -4 -2015
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الأطفال فى روسيا

بعض الأطفال الروس -اليوم السابع -4 -2015
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بعض الأطفال الروس

مجموعة من الأطفال بالزى العسكرى -اليوم السابع -4 -2015
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مجموعة من الأطفال بالزى العسكرى

إحدى الفتيات الروسيات بالزى العسكرى -اليوم السابع -4 -2015
>

إحدى الفتيات الروسيات بالزى العسكرى


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