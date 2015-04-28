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وزير الخارجية يُغادر نيويورك فى ختام زيارة لدعم ترشح مصر لمجلس الأمن

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وزير الخارجية يُغادر نيويورك فى ختام زيارة لدعم ترشح مصر لمجلس الأمن وزير الخارجية يُغادر نيويورك فى ختام زيارة لدعم ترشح مصر لمجلس الأمن
غادر وزير الخارجية سامح شكرى صباح اليوم الثلاثاء نيويورك، فى ختام زيارة ناجحة استغرقت عدة أيام.

وعقد الوزير شكرى خلال الزيارة سلسلة من الاجتماعات مع كل المجموعات الجغرافية فى الأمم المتحدة فى إطار ترشح لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولى فى فترة ٢٠١٦-٢٠١٧ ذلك فى الانتخابات المقررة فى شهر أكتوبر المقبل.

وعكست تلك اللقاءات دعم وترحيب كل المجموعات الجغرافية، لأن تشغل مصر هذا المنصب لما لها من خبرة طويلة ومكانة كبيرة، وهو ما سيسهم فى إثراء عمل المجلس.

كما شارك وزير الخارجية خلال تواجده بنيويورك، فى أعمال مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووى المنعقد حاليًا بمقر الأمم المتحدة، حيث ألقى كلمة مصر أمام المؤتمر.

وعقد شكرى، على هامش أعمال المؤتمر مباحثات منفصلة مع عدد من نظرائه من بينهم الأمريكى والجزائرى والهولندى والسويدية، بالإضافة إلى الرئيس الحالى لحركة عدم الانحياز وزير خارجية إيران

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