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هل تؤثر الأنظمة الغذائية الصارمة على انتظام الدورة الشهرية؟

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هل تؤثر الأنظمة الغذائية الصارمة على انتظام الدورة الشهرية؟ هل تؤثر الأنظمة الغذائية الصارمة على انتظام الدورة الشهرية؟

أرسلت قارئة تقول: أنا سيدة عمرى 39 عاما وكنت بين فترة وأخرى أتبع بعض النظم الغذائية القاسية لخسارة الوزن، كما تناولت العديد من الأعشاب والأدوية التى تساعد على خفض الشهية وحرق ولكن بعد فترة بدأت ألاحظ اضطرابا فى الدورة الشهرية ومؤخرا انقطعت تماما منذ حوالى شهرين كما عاد وزنى للزيادة بشكل مفرط وزادت شهيتى لتناول الطعام، فهل يمكن أن يكون السبب وراء اضطراب الدورة هو عقاقير التنحيف أو النظم الغذائية التى اتبعتها؟ وما هى أسباب زيادة الوزن التى أعانى منها؟

يجيب عن هذا السؤال الدكتور عطية أبو النجا استشارى أمراض النساء والتوليد قائلا:
> بالطبع فإن انتظام الدورة الشهرية يتأثر بشكل كبير بنوعية الغذاء الذى تتناوله المرأة، كما أن أدوية التنحيف لها العديد من الآثار السلبية على جميع أعضاء الجسم.

ولذا ننصح السيدة بممارسة الرياضة بجانب اتباع نظام غذائى صحى، والتوقف نهائيا عن تناول أعشاب وأقراص الرجيم.

ويضيف أبو النجا أن اتباع نظام غذائى صارم دون أن يصاحبه نشاط بدنى يعتبر من أهم الأسباب التى تؤثر على انتظام عملية التبويض بشكل كبير.

أما بالنسبة لزيادة الوزن التى تعانى منها السيدة فتعتبر من النتائج السلبية لتناول أقراص التنحيف والتى تساعد على زيادة الوزن والشهية بشكل كبير فور التوقف عن تناولها.

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مصر 365