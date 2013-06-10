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اليوم.. وفد من جامعة الأزهر لتفقد مبنى المجمع التعليمى بالإسماعيلية

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اليوم.. وفد من جامعة الأزهر لتفقد مبنى المجمع التعليمى بالإسماعيلية اليوم.. وفد من جامعة الأزهر لتفقد مبنى المجمع التعليمى بالإسماعيلية

قال الدكتور على عبداللاه، أمين إعلام حزب الحرية والعدالة بالإسماعيلية: إن وفدًا من جامعة الأزهر سوف يقوم ظهر اليوم الاثنين، بتفقد مبنى المجمع التعليمى بالإسماعيلية استعدادًا لإنشاء فرع لجامعة الأزهر بالإسماعيلية، وذلك بدعوة من جمعية دعم المعلم الأزهرى ونواب الإسماعيلية والإخوان المسلمين.

وأضاف عبداللاه أنه أثناء زيارة وزير التربية والتعليم للمجمع التعليمى منذ فترة وبحضور الدكتور محمد محمدين، رئيس جامعة القناة ومحافظ الإسماعيلية اللواء جمال إمبابى تمت الاستجابة لمطالب عدد من نواب الإسماعيلية والإخوان لإقامة فرع لجامعة الأزهر بالمجمع التعليمى لخدمة أبناء منطقة القناة وأن زيارة اليوم لاختيار المكان الذى سيتم إقامة فرع الأزهر به.

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مصر 365