اليوم.. جمعية "الجورة" تكرم إعلاميى شمال سيناء

تكرم جمعية تنمية المجتمع بـ"الجورة"، اليوم الاثنين، الإعلاميين بشمال سيناء.

وقال عبدالقادر مراحيل، مسئول البرامج بالجمعية، إن التكريم يأتى تقديرا من الجمعية وأهالى المنطقة بأهمية دور الإعلام فى إبراز قضاياهم.

وأضاف أن الجمعية هى إحدى أهم المنظمات الأهلية بالمنطقة الحدودية، أشهرت عام 1984 على يد مجموعة من القيادات الطبيعية بمنطقة الجورة بشمال سيناء، على رأسهم المرحوم الشيخ خلف حسن الخلفات، بهدف الإسهام فى تنمية المنطقة الحدودية الشيخ زويد ورفح ووسط سيناء بمحافظة شمال سيناء.

ومن جانبه أوضح الشيخ عرفات خضر، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن عمل الجمعية قائم على محاور، التنمية الشاملة، المساعدات الاجتماعية، الخدمات المتكاملة، خدمات قطاع التعليم، حماية البيئة، حقوق الإنسان والمواطنة، وذلك من خلال تبصير الأهالى بحقوقهم وقضايا التنمية وتمكينهم من المشاركة الإيجابية ودفعهم إلى تنمية أنفسهم بأنفسهم.