العراق يخفض سعر شحنات يوليو من خام البصرة لآسيا

قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية يوم الأحد، إن العراق خفّض سعر شحنات يوليو من خام البصرة الخفيف للمشترين الآسيويين 35 سنتا إلى مستوى يقل 50 سنتا للبرميل عن متوسط خامى عمان ودبى، فى حين رفع أسعار الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة وأوروبا.

وتحدد سعر شحنات يوليو من خامات البصرة للمشترين الأمريكيين بخصم 1.70 دولار للبرميل عن مؤشر أرجوس مقابل خصم 1.90 دولار للشهر السابق.

وبلغ سعر خام البصرة للمشترين الأوروبيين ما يقل 3.25 دولار عن السعر الفورى لخامات بحر الشمال القياسية، مقارنة مع خصم 3.35 دولار فى الشهر السابق.

وسجل سعر إمدادات يوليو من خام كركوك للأمريكتين علاوة قدرها دولار واحد فوق مؤشر أرجوس للخام عالى الكبريت مقارنة مع علاوة 1.30 دولار فى الشهر السابق.

وتحدد سعر يوليو لخام كركوك المتجه إلى أوروبا عند مستوى يقل 2.10 دولار للبرميل عن سعر برنت مقابل خصم بلغ 1.90 دولار فى الشهر السابق.