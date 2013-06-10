جمال حشمت: لن نرحم من يتطاول علينا..و"تمرد" تستغل مآسي الناس

كتب : محمد عاشور منذ 21 دقيقة

قال الدكتور جمال حشمت، وكيل الأمن القومي والشؤون الخارجية بمجلس الشورى، إنه لا توجد خلافات بينه وبين أحد بدمنهور سواء من المعارضة أو مع المواطنين.

وأضاف حشمت، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج "الحدث المصري"، أن الأحزاب السياسية لم تعلم شبابها إلا العنف، قائلاً: "من يتطاول علينا ويسبنا لن نرحمه"، واصفًا من اعتدوا على منزله بأنهم ليسوا ثوار.

وأوضح وكيل الأمن القومي والشؤون الخارجية بمجلس الشورى، أن هناك حالة من الترويع من وسائل الإعلام لجميع التظاهرات خلال العامين الماضيين، مؤكدا أن أكثر من 24 مليونية تم تنظيمها تطالب بإسقاط النظام، لكن لم يحدث شيئا.

وأشار الدكتور جمال شحمت إلى أن حملة "تمرد" تستغل مآسي المواطنين لدفعهم للتوقيع على الاستمارات، لكنها حركة سلمية، منوها أن قيادات المعارضة تبحث عن مصالح شخصية على حساب شبابها.

وشدد القيادي بجماعة الإخوان المسلمين على أن الجماعة لن تستدرج لأعمال العنف، منتقدا تباطؤ أجهزة الأمن في نجدة المواطنين، وخاصة أنه تضرر من ذلك الضعف حال تأخر الشرطة لنجدته أثناء قيام العشرات بمحاولة اقتحام منزله.

وتابع: "تقرير اللجنة الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة غير كافٍ، وإثيوبيا لا يحق لها بناء "سد النهضة" دون إذن مصر"، واستطرد: "خبراء مصريون من جميع التوجهات السياسية يديرون ملف أزمة سد النهضة بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية".