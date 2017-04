بالصور| ملابس إيما واتسون تهز ثقتها بنفسها في العرض الأول لأحدث أفلامها

كتب : سارة سعيد الإثنين 10-06-2013 00:23

تألقت إيما واتسون نجمة سلسلة أفلام "هاري بوتر"، على السجادة الحمراء للعرض الأول لأحدث أفلامها "This Is The End"، حيث ارتدت بنطلونا من اللون الأسود، مع بلوزة بدون حمالات من اللون الأبيض والمخطط بالأسود، مع حذاء عال الكعب من اللون الأسود أيضا.

وعلى الرغم من أن واتسون بدت متألقة وواثقة من نفسها أمام كاميرات المصورين، إلا أنها بدت قلقة عند وصولها من بلوزتها بسبب خلوها من الحمالات، واستطاعت كاميرات المصورين التقاط صورا لها وهي تمسك الجزء العلوي من بلوزتها مع نظرة حادة على وجهها.