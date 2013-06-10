أخبار عاجلة

أسعار تركيب عدادات الكهرباء الكودية بالعقارات المخالفة -
قرار جمهوري هام وعاجل من "السيسي" بمنح معاش استثنائي لبعض ضباط الصف والمتطوعين بالجيش -
بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين” -
والد «يوستينا» يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة علاقتها بقاضي الحشيش.. وسبب وجودها معه -
مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط -
فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

بالصور| ملابس إيما واتسون تهز ثقتها بنفسها في العرض الأول لأحدث أفلامها

Google+ Print
بالصور| ملابس إيما واتسون تهز ثقتها بنفسها في العرض الأول لأحدث أفلامها بالصور| ملابس إيما واتسون تهز ثقتها بنفسها في العرض الأول لأحدث أفلامها

كتب : سارة سعيد الإثنين 10-06-2013 00:23

تألقت إيما واتسون نجمة سلسلة أفلام "هاري بوتر"، على السجادة الحمراء للعرض الأول لأحدث أفلامها "This Is The End"، حيث ارتدت بنطلونا من اللون الأسود، مع بلوزة بدون حمالات من اللون الأبيض والمخطط بالأسود، مع حذاء عال الكعب من اللون الأسود أيضا.

وعلى الرغم من أن واتسون بدت متألقة وواثقة من نفسها أمام كاميرات المصورين، إلا أنها بدت قلقة عند وصولها من بلوزتها بسبب خلوها من الحمالات، واستطاعت كاميرات المصورين التقاط صورا لها وهي تمسك الجزء العلوي من بلوزتها مع نظرة حادة على وجهها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار

لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار

مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي

مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي

مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي

مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي

مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام

مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام