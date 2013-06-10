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بثينة كامل: نحن تحت احتلال ويجب ان يتم التحرير منه في "30 يونيه"

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بثينة كامل: نحن تحت احتلال ويجب ان يتم التحرير منه في "30 يونيه" بثينة كامل: نحن تحت احتلال ويجب ان يتم التحرير منه في "30 يونيه"

كتب : فاطمة النشابي منذ 37 دقيقة

قالت الإعلامية بثينة كامل، إن من يحكمنا تنظيم دولي والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع جزء منه.

وتابعت خلال لقائها مع يوسف الحسيني، في برنامج "السادة المحترمون"، على قناة "أون تي في"، "لا فرق بين كلا من حماس والجهاديين وبن لادن، وبين جماعة الإخوان المسلمين"

وأضافت "إن جماعة الإخوان المسلمين يعملون على الاساءة للإسلام، فنحن تحت احتلال ويجب ان يتم التحرير منه في "30 يونيه".

واستنكرت بثينة ما حدث مع القوي السياسية، في دمنهور من تعدي عليهم من قبل جماعة الإخوان المسلمين، كما استنكرت استمرار التمسك بهشام قنديل رئيسًا لمجلس الوزراء على الرغم من فشله، مضيفه "الحل في أسقاط الدستور المصري واجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، فالرئيس مرسي وحكومته وجماعته هم من يخربون ".

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