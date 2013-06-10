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أهالى فتاة مخطوفة بالدقهلية يقطعون طريق منية النصر - الزرقا

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أهالى فتاة مخطوفة بالدقهلية يقطعون طريق منية النصر - الزرقا أهالى فتاة مخطوفة بالدقهلية يقطعون طريق منية النصر - الزرقا

قطع العشرات من أهالى ميت تمامة التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية طريق منية النصر –الزرقا من أمام كوبرى القرية احتجاجا على اختطاف طالبة بالصف الثالث الإعدادى منذ عدة أيام ولم تتوصل الشرطة إلى الفاعلين.

وأكد الأهالى أنه تم اختطاف يارا .ع، بالصف الثالث الإعدادى فى حوالى الساعة التاسعة مساء، واتهم الأهالى أحد الشباب بالمدينة بمعرفة الخاطفين وهو ما أدى إلى قيام أهل الفتاة المخطوفة بالاعتداء على الشاب وبعد معرفة أهل الشاب بالاعتداء على ابنهم نشبت مشاجرة بينهم وبين أهل الفتاة وحدث تبادل لإطلاق النار بينهم.

وطالب المتظاهرون بسرعة تحرك الأمن لإعادة الفتاة مرة أخرى كما هدد الأهالى بالتصعيد فى حالة عدم إعادة الفتاة فى أسرع وقت.

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مصر 365