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ممدوح حمزة: 30 يونيو "يوم الفرج" من الحكم الطائفي لمصر

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ممدوح حمزة: 30 يونيو "يوم الفرج" من الحكم الطائفي لمصر ممدوح حمزة: 30 يونيو "يوم الفرج" من الحكم الطائفي لمصر
تيار الاستقلال بنقابة المهندسين يعلن تأييده لحملة تمرد وسحب الثقة من الرئيس

كتب : محمد سليمان منذ 42 دقيقة

نظم تيار الاستقلال بنقابة المهندسين وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة لإعلان تأييدهم لحملة "تمرد" لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وجمعوا توقيعات للحملة من المواطنين والمهندسين.

وردد المشاركون في الوقفة هتافات منها "ثوار أحرار هنكمل المشوار" و"قالوا خروجه هيعمل أزمة وهو أصلا ملهوش لازمة" و"يالا يامرسي قولها قوية مانتاش قد المسؤولية".

وأكد المهندس طارق النبراوي، منسق تيار الاستقلال، أن التيار يؤيد ويتضامن مع أعضاء حملة تمرد للتخلص من حكم جماعة الإخوان بعد فشلهم في تحقيق مطالب الثورة. وأوضح أن وقفتهم لا تعد تسييسا للعمل النقابي وإنما تعبيرا عن موقفهم السياسي، لافتا إلى أنهم نظموا وقفتهم خارج النقابة وليس داخلها.

وشهدت الوقفة مشادات بين عدد من أعضاء التيار، وعدد من موظفي نقابة المهندسين على خلفية رفضهم لجمع التوقيعات والهتافات المضادة ضد تنظيم الإخوان والرئيس.

وشارك في الوقفة المهندس الاستشاري ممدوح حمزة، بوصفه أحد أعضاء تيار الاستقلال بنقابة المهندسين، لافتا إلى أنه وقع على استمارات حملة تمرد، قائلا: "نحن نعيش في مأساة". وأضاف أن يوم 30 يونيو المقبل سيكون يوم الفرج من الحكم الطائفي لمصر، مؤكدا أن المصريين لم يقوموا بثورة لمعاناتهم من نقص في تدينهم، أو حتى يصبح عصام العريان ومحمد البلتاجي القياديان بجماعة الإخوان زعماء للبلاد.

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