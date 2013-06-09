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يوسف الحسيني ينتقد مطالبة "عارف" وزير الثقافة بمباشرة عمله من "المسجد"

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يوسف الحسيني ينتقد مطالبة "عارف" وزير الثقافة بمباشرة عمله من "المسجد" يوسف الحسيني ينتقد مطالبة "عارف" وزير الثقافة بمباشرة عمله من "المسجد"

كتب : فاطمة النشابي منذ 33 دقيقة

انتقد الإعلامي يوسف الحسيني، مطالبة أحمد عارف المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، وزير الثقافة علاء عبدالعزيز بمباشرة عمله من مسجد "عمر بن عبدالعزيز"، بجوار قصر الاتحادية.

وقال الحسيني، خلال حلقة برنامجه "السادة المحترمون"، على قناة "أون تي في"، "أحمد عارف يتخيل أننا في عصر دولة قديمة أو من العصر الأموي، أو في عهد الخلافة الرشيدة، فما قام به هو إصباغ حالة من حالات التدين بالعمل السياسي، فمسجد عبدالعزيز كانت به مجزرة الاتحادية".

وواصل قائلا "لقد دنستم بيت الله، وتاجرتم بالدين، فالمصريون يذهبون للمساجد للصلاة دون "كرباج"، ودون أن يقوموا بالاستئنذان من أحد".

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