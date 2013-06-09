"المعداوي" يقرر إعادة رصد نتيجة اختبار الطيارين بشركة مصر للطيران

كتب : عبده أبوغنيمة منذ 2 دقيقة

أصدر المهندس وائل المعداوي، وزير الطيران المدني، قرارا بإعادة رصد درجات مسابقة الطيارين وترتيب الأسماء بها بعد استبعاد درجات السن على أن يتم إعلان النتيجة بالكامل لجميع من تقدموا لها طبقا للدرجات الأخرى.

كما أصدر الوزير قرارا بأن يكون امتحان المادة الفنية في أي مسابقة للطيارين تحريريا وأن يتم بواسطة سلطة الطيران المدني وذلك تحت إشراف الطيار إبراهيم عبدالوارث، على أن يتم الإعلان عن مسابقة جديدة للطيارين للشركات الآتية:

1- شركة "إكسبريس" 17 طيارا.

2- شركة "إير كايرو" 5 طيارين.

3- شركة "سمارت" للطيران 5 طيارين.

4- شركة خدمات البترول الجوية 3 طيارين.

5- أكاديمية الطيران المدني 10 طيارين.

على أن يخصص 5 أماكن للمتقدمين لطياري الأكاديمية من سن (35-40) سنة.

وسوف تعلن كل شركة شروط التقديم الخاصة بها.

وكان أسعد شيخة، نائب رئيس ديوان الجمهورية، أعلن لوفد الطيارين غير العاملين الذين تظاهروا أمام الاتحادية، أن نتيجة الإعلان تم إيقافها.