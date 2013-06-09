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معالي زايد تزور مقام السيدة زينب لتصوير "موجة حارة"

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معالي زايد تزور مقام السيدة زينب لتصوير "موجة حارة" معالي زايد تزور مقام السيدة زينب لتصوير "موجة حارة"

كتب : أ ش أ الأحد 09-06-2013 16:53

انتهت الفنانة معالي زايد من تصوير نصف مشاهدها في مسلسل "موجة حارة" المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وقالت معالي زايد "انتهيت يوم الخميس الماضي من تصوير بعض المشاهد في الاوستديو بمنطقة شبرامنت لتبلغ المشاهد التي صورتها حتى الآن حوالي 50%، وتصور أسرة المسلسل اليوم المشاهد في منطقة السيدة زينب، وأصور أنا مشهدا في مقام السيدة زينب وأنا أتضرع بالدعاء"، متمنية خروج المسلسل بصورة متميزة تتناسب مع مضمون العمل.

وتجسد معالي زايد شخصية امرأة متصوفة وأم قوية تحتوي كل مشاكل أبنائها وتكون حافزا لهم في محاولة لإظهار الجانب الإيجابي للأم المصرية، والأبناء الثلاثة أحدهم يصبح ضابط شرطة وهو إياد نصار، والثاني مطربا هو خالد سليم، والثالث ينتمي لأحد التيارات السياسية ويقتل في بداية الحلقات ثم تبدأ الصراعات للبحث عن قاتله.

وعن توقعاتها للأحداث السياسية في يوم 30 يونيو الجاري، قالت "لست خائفة من هذ اليوم ولن يحدث شيء كما أنني لا أتوقع حدوث عنف والأمور ستمر على خير".

مسلسل "موجة حارة" مأخوذ عن رواية "منخفض الهند الموسمي"، للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وهو من بطولة إياد نصار، ورانيا يوسف، وجيهان فاضل، وخالد سليم، ومدحت صالح، ودينا الشربيني، وجيهان فاضل، وهنا شيحة، ومن سيناريو وحوار مريم ناعوم، وإخراج محمد ياسين.

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